Adana'da suç örgütü operasyonu: 9 gözaltı
Adana'nın Ceyhan ilçesinde polis ekipleri, suç örgütüne yönelik operasyonda aralarında bir okul müdürünün de olduğu 9 şüpheliyi yakaladı.
- AA
Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silahlı örgüt kurarak tefecilik, yağma ve tehdit olaylarına karıştığı ileri sürülen kişilere yönelik 3 ay süreyle teknik takip gerçekleştirdi.
Adresi tespit edilen aralarında imam H.G, muhtar N.G. ve okul müdürü C.B'nin de olduğu 9 şüpheli, şafak vakti düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, ruhsatsız iki tabanca ve iki tüfek ile 5 POS cihazı, başkalarına ait 47 tapu, 15 çek-senet, çok sayıda kredi kartı ve satış belgesine el konuldu.
Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
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