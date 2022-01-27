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Adana'da tarihi eser kaçakçısına operasyon!

Adana'da jandarma ekipleri tarihi eser satmaya çalışan şahsı 36 adet sikke ve 4 adet tarihi obje ile yakaladı.

IHA27 Ocak 2022 Perşembe 15:38 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 15:38
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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Ceyhan ilçesi Mustafabeyli Mahallesinde Y.S.K. isimli şahıs hakkında, tarihi eser bulundurduğu ve bunları satmaya çalıştığı duyumu üzerine çalışma başlattı. Adli makamlardan alınan talimatla YS.K. tarihi eserleri satmaya çalıştığı sırada durdurularak üst araması yapıldı.

Yapılan üst aramasında, Bizans ve Roma Dönemlerine ait 36 adet sikke ve 4 adet tarihi obje ele geçirildi.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatılırken ele geçirilen tarihi eserler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.

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