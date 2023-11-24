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Adana'da tefecilik operasyonu

Adana'da düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

AA24 Kasım 2023 Cuma 09:56 - Güncelleme:
Adana'da tefecilik operasyonu
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Mali Büro Amirliği ekipleri, kentte tefecilik yaptıkları iddiasıyla Mehmet G. (62) ve Yusuf C'yi (59) takibe aldı.

Ekipler, 38 kişiyi mağdur ederek yaklaşık 2 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde, çok sayıda senet ve alacak notlarının bulunduğu defter ele geçirildi.

Öte yandan zanlıların, aylık yüzde 30 faizle borç verdiği, borcunu ödeyemeyen 10 kişinin maaşının bir bölümüne de haciz yoluyla el koydukları tespit edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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