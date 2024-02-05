Adana'da telefon dolandırıcıları emekli adamı bankadan aradıklarını söyleyerek 41 bin TL borçlandırdı

Kozan'da 30 Ocak günü akşam saatlerinde bankadan aradıklarını söyleyerek kredi kartının limitinin artırılması gerektiğini ve bunun zorunlu olduğunu söyleyen telefon dolandırıcıları, 63 yaşındaki E.Ö.'yü telefonla konuşurken gelen mesajları söyleterek kredi kartından 41 bin lira borçlandırdı. 10 bin lira emekli maaşı ile borcu ödeme imkânını olmadığını kaydeden E.Ö., dolandırıcıların bir an önce bulunmasını isterken bankanın bu borcu affetmesini talep etti.

E.Ö. yaşadıkları olay sonrası telefon hattını değiştirdiğini ve banka kredi kartını kullanıma kapattırdığını kaydederek artık arayan herkese şüpheyle yaklaştığını söyledi.

E.Ö., 30 Ocak günü akşam saat 18.30 sularında bir numaradan arandığını belirterek, "Bana ismim ve soyadımla hitap edilerek müşterisi olduğum bankadan aradıklarını ve bankanın hediyesi olduğunu söylediler. Kredi kartımın limitinin yükseltilmesi gerektiğini ve bunun zorunlu olduğunu söyleyince ben de ilk başta 'gerek yok benim limitim yeter' dedim. Zorunlu olunca 'tamam' dedim. İlk başta inanmadım, size mesaj yolluyoruz diyerek ardından bankadan mesaj gelince gerçekten bankadan arandığıma ikna oldum. Gelen mesajları okudum, mobil uygulamaya girip gelen mesajlara onay vermemi istedi, maalesef bilmeyerek onay verdim. Yaklaşık 41 bin TL'ye yakın dolandırıldım. Bankaya gittim, durumu anlattım, evrak verdiler ve ben de savcılığa verdim. Gelen mesajları okudum, gerçekten bankadan mesaj gelince güvendim. Bir mesajla hayatım karardı. Banka ne yapacak bilmiyorum. Emekli maaşımla bu borcu ödeme şansım yok. Numaramı iptal ettim. Arayan numaralardan korkuyorum. Kimseye cevap veresim gelmiyor. Bu dolandırıcının yakalanması lazım. Dışarıdan bir kişi banka adına mesaj yollayamaz. Emekli maaşı ile geçiniyorum. Çok zor bir durumda bıraktılar" diyerek yaşadığı zorlu süreci aktardı.