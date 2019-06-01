Adana'da terör örgütü DEAŞ operasyonu

Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, 30 Mayıs'ta terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi. Suriye'nin İdlip kentinden ülkeye kaçak yollarla girdiği belirlenen Suriyeli F.H ve M.H. Seyhan ilçesi Onur Mahallesi'nde yakalandı. Şüphelilerin terör örgütü DEAŞ'ın bomba, ağır silah ve mühimmat sorumlusu oldukları ortaya çıktı. Evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel döküman ve şüphelilerin yine Suriye'de çekilen silahlı fotoğrafları ele geçirildi. Adana'ya gelen şüphelilerin ise, burada bombalı eylem yapacakları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından mahkemeye sevk edildi.