21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7477
  • 6,3537
  • 276.526
  • 100237
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da terör örgütü DEAŞ üyesi 3 kişi yakalandı

Adana'da, terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları iddiasıyla, 'uyuyan hücre evinde' gözaltına alınan 3 Suriyeli sınır dışı edildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen Suriyeli İ.F. (35), İ.H. (25) ve A.C.M'nin (35) yaklaşık 6 ay önce kaçak yollarla Türkiye'ye giriş yaptığını, daha sonra kente geldiklerini ve "uyuyan hücre evinde" bulunduklarını tespit etti.

Suriye'de terör örgütü DEAŞ için savaştıkları, örgüte eleman kazandırdıkları ve silah temini yaptıkları da iddia edilen şüpheliler, ekiplerin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Adana Adli Tıp Biriminde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar, sınır dışı edildi.

Okulda dehşet anları! O anlar saniye saniye görüntülendi

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD ile 6. ortak hava devriyesi

ABD ile 6. ortak hava devriyesi

Film sahnesi değil: Mavi kanlı kız!

Film sahnesi değil: Mavi kanlı kız!

Kışın vazgeçilmezi: İlaç niyetine tüketiliyor

Kışın vazgeçilmezi: İlaç niyetine tüketiliyor

MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine ortak operasyon

MİT ve TSK'dan Irak'ın kuzeyine ortak operasyon

Mısır ayakta! Darbeci Sisi karşıtı protestolar sürüyor

Mısır ayakta! Darbeci Sisi karşıtı protestolar sürüyor

Kan donduran olay: 91 yaşındaki kadını bu hale getirdi!

Kan donduran olay: 91 yaşındaki kadını bu hale getirdi!

Sifonu iki kez çekti terörist ilan edildi!

Sifonu iki kez çekti terörist ilan edildi!

Gelinin ailesinden dehşete düşüren cinayet! Kına gecesi kana bulandı

Gelinin ailesinden dehşete düşüren cinayet! Kına gecesi kana bulandı
 

POPÜLER HABERLER

Muhtar ve oğluna suçüstü! Rüyalarında görüp, kazmaya başlamışlar

Muhtar ve oğluna suçüstü! Rüyalarında görüp, kazmaya başlamışlar

Kendiliğinden oluşuyor! Kilosu 500 liradan satılıyor

Kendiliğinden oluşuyor! Kilosu 500 liradan satılıyor

Kışın vazgeçilmezi: İlaç niyetine tüketiliyor

Kışın vazgeçilmezi: İlaç niyetine tüketiliyor

Sadece Türkiye'de yetişiyor! Görenleri şaşkına çevirdi

Sadece Türkiye'de yetişiyor! Görenleri şaşkına çevirdi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA