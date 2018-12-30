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Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yeni yıl operasyonu: Çok sayıda gözaltı var

Adana'da yeni yılda eylem yapabileceği değerlendirilen terör örgütü DEAŞ'e yönelik yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

  • İHA
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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri terör örgütü DEAŞ'e yönelik operasyon başlattı. Terör ekipleri şafak vakti 250 polisle 16 ayrı adrese eş zamanlı olarak 18 şahsı yakalamak için operasyon düzenledi. Operasyona terör ekiplerinin yanı sıra özel harekat polisleri de katıldı. Evlere tek tek giren ekipler, çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Girdiği evlerde didik didik arama yapan ekipler, ele geçirdikleri suç unsurlarına el koydu. 
 
Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirilmek üzere adli tıp birimine getirildi. Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Şahısların DEAŞ'a katılıp Suriye'ye giderek burada bir süre bulunup savaştıktan sonra geri Adana'ya döndükleri de ileri sürüldü.

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