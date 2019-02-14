Adana'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı

Ekipler, önceden belirlenen 38 adrese özel harekat polislerinin de katılımıyla şafak vakti operasyon düzenledi.

Uzun namlulu silah ve zırhlı araçlarla sokak başlarında güvenlik önlemi alan ekipler, bu adreslerde detaylı arama yaptı.

Operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyet müdürlüğüne götürüldü.

Çalışmaların devam ettiği belirtildi.