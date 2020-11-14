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Adana'da terör örgütü PKK/YPG operasyonu: 6 tutuklama

Adana'da, terör örgütü YPG/PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

AA14 Kasım 2020 Cumartesi 09:54 - Güncelleme: 14 Kasım 2020 Cumartesi 09:54
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İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin dün terör örgütü YPG/PKK şüphelilerine yönelik merkez Yüreğir ve Sarıçam ilçelerinde düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 6 zanlının işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlılardan 3'ünün Suriye'de terör örgütü YPG/PKK saflarında çatışmalara keskin nişancı olarak katıldığı öne sürülmüştü. Şüphelilerin ayrıca çukur olaylarını bahane ederek Adana'nın farklı semtlerinde düzenlenen izinsiz gösterilere katıldıkları da iddia edilmişti.

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