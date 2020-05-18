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Adana'da tır otomobile çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

Adana'da tırın otomobile arkadan çarpması sonucu aynı aileden bir kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA18 Mayıs 2020 Pazartesi 07:15 - Güncelleme: 18 Mayıs 2020 Pazartesi 07:15
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Ali Y. idaresindeki 46 D 7446 plakalı tır, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Yakapınar Mahallesi yakınlarında önünde seyreden Ahmet Turus'un kullandığı 06 AET 60 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil sürücüsünün eşi Gamra Turus, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazada yaralanan sürücü Turus, çocukları Reyhan, Ceylan ve Gamze Turus ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan tır şoförü Ali Y, İncirlik Polis Merkezi Amirliğine götürüldü.

Kazaya karışan otomobilin fren lambalarının yanmadığı, tır sürücüsünün bu nedenle aracı fark etmediği ileri sürüldü.

Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

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