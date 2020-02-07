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Adana'da torbacı operasyonu: 1 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 9 kilo 285 gram esrar ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 71 bin 390 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden İsa K., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

DHA07.02.2020  12:02 - Güncelleme: 07.02.2020  12:02

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ile Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi’ndeki bir evde uyuşturucu madde olduğu bilgisini aldı. Belirlenen adrese yapılan baskında uyuşturucu satışı yaptığı öne sürülen İsa K. (25) ile Şeyhmus K. (27) gözaltına alındı. Evde yapılan aramalarda 9 kilo 285 gram esrar ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 71 bin 390 lira para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İsa K. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Şeyhmus K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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