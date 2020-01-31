Adana'da 'torbacı' operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı

AA 31.01.2020 10:34 - Güncelleme: 31.01.2020 10:46

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesindeki Yeşilyuva ile Sarıçam ilçesindeki Gültepe mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler Mert Ali Ç. (22), Doğuş D. (22) ve Ebubekir K. (42) gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 3,58 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 135 lira ele geçirildi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerin ardından Adana Adli Tıp Birimi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.