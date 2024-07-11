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  • Adana'da toz deterjan paketinde 13 tabanca ele geçirildi: Silahlara merakım var
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Adana'da toz deterjan paketinde 13 tabanca ele geçirildi: Silahlara merakım var

Adana'da bir barakaya yapılan baskında toz deterjan paketinin içerisine saklanmış 13 ruhsatsız tabanca ele geçirdi. Gözaltına alınan bir şüphelinin, 'Silahlara merakım olduğu için biriktiriyorum' dediği ifade edildi.

IHA11 Temmuz 2024 Perşembe 10:13 - Güncelleme:
Adana'da toz deterjan paketinde 13 tabanca ele geçirildi: Silahlara merakım var
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Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Gürselpaşa Mahallesi'nde arsadaki bir barakada çok sayıda ruhsatsız silah olduğu bilgisine ulaştı. Bunun üzerine polis, söz konusu barakaya operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda Musab E. (27), Cengizhan E. (37) ve İ.Y.'yi (17) gözaltına aldı.

TABANCALAR DETERJAN PAKETİNDEN ÇIKTI

Barakada arama yapan polis ekipleri, toz deterjan paketinin içerisini açtığında 13 ruhsatsız silah ile şarjör ele geçirdi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyete götürüldü. Gözaltına alınan şüphelilerden Cengizhan E. ifadesinde silahların kendisinin olduğunu belirtirken, "Silahlar benim, merakım vardı. Bu nedenle biriktiriyorum" dediği öne sürüldü.

YAĞMA, TEHDİT, ŞANTAJ...

Yakalanan şüphelilerden İ.Y.'nin "yağma, tehdit, şantaj yapma" suçlarından 3 kaydı bulunurken, Musab E.'in 24 Eylül 2022'de Emrah Yüceer'in (37) bıçaklanarak öldürüldüğü kavgaya karıştığı ve tutuklandığı, daha sonra kavgada bıçak kullanmadığını öne sürerek geçen sene denetimli serbestlikle tahliye edildiği öğrenildi.

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