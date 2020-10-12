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Adana'da trafik kazası: 1 ölü

Adana'da, minibüs ile otomobil çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi ölürken 1 kişi de yaralandı.

AA12 Ekim 2020 Pazartesi 14:08 - Güncelleme: 12 Ekim 2020 Pazartesi 14:23
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Karataş Caddesi'nde Mehmet Ali Kocaagaz (41) yönetimindeki 08 AG 546 plakalı minibüs ile karşı yönden gelen Fati Yasin idaresindeki 27 ME 613 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada minibüs sürücüsü Kocaagaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı otomobil sürücüsü Yasin ise olay yerine çağrılan 112 Acil Servis ekiplerince Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi olay yerindeki incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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