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Adana'da trafik kazası: 1 ölü

Adana'da, otomobille kamyonun çarpıştı. Yaşanan kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

DHA05 Kasım 2020 Perşembe 09:58 - Güncelleme: 05 Kasım 2020 Perşembe 09:58
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Kaza, saat 07.30 sıralarında Kozan-Adana karayolu Mansurlu kavşağında meydana geldi. Adana'dan Kozan yönünde giden Erhan Ç. yönetimindeki 07 ASR 94 plakalı kamyon ile Kadirli yönünden gelerek kavşaktan ana yola çıkan Ahmet Şengönül (49) yönetimindeki 01 VCH 37 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle iki araç yaklaşık 50 metre sürüklendi. Kazada, otomobilin sürücüsü Ahmet Şengönül hayatını kaybetti, yanındaki Suat Şengönül (15) ile kamyonun şoförü Erhan Ç. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Suat Şengönül, buradaki müdahalesinin ardından Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Ahmet Şengönül'ün cansız bedeni de otopsi için morga kondu.

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