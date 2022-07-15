Adana'da trafik kazası: 2 ölü

Alınan bilgiye göre, henüz plakaları öğrenilemeyen Mehmet Akif Öveç idaresindeki hafif ticari araç ile Mehmet Coşkun yönetimindeki otomobil, Maraşlı Mahallesi Kızıldağ Yolu'nda çarpıştı.

İhbar üzerine, kaza yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, sürücüler Öveç ve Coşkun'un hayatını kaybettiği tespit etti.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi de yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Karaisalı Devlet Hastanesine götürüldü.

Sürücülerin cesetleri Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.