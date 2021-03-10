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Adana'da üçüncü kattan düşen hamile kadın hayatını kaybetti

Adana'da üçüncü kattan düşen dokuz aylık hamile kadın hayatını kaybetti, bebeği kurtarıldı.

AA10 Mart 2021 Çarşamba 09:03 - Güncelleme: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:05
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Merkez Yüreğir ilçesinde dün, ikamet ettiği müstakil binanın üçüncü katında kilim silkelerken dengesini kaybederek zemine düşüp ağır yaralanan 9 aylık hamile Suriye uyruklu Hasne Hammadi (21) tedavi gördüğü Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

Ölen kadından sezaryenle alınan kız bebeği ise doktorların müdahalesiyle yaşama tutundu.

Hasne Hammadi, ikamet ettiği Levent Mahallesi'ndeki müstakil binanın üçüncü katında kilim silkelediği sırada dengesini kaybederek zemine düşmüş, ağır yaralanan kadın, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılmıştı. Bir çocuk annesi kadının 9 aylık hamile olduğu öğrenilmişti.

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