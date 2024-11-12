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Güncel

Adana'da üst geçidi kullanmayan yaya canından oldu

Yaklaşık 20 metre uzaktaki üst geçidi kullanmayı tercih etmeyip, yoldan karşıya geçmeye çalıştığı iddia edilen Veli Efeoğlu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

DHA12 Kasım 2024 Salı 23:13 - Güncelleme:
Adana'da üst geçidi kullanmayan yaya canından oldu
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Kaza, saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Döşeme Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda meydana geldi. Veli Efeoğlu, iddiaya göre yaklaşık 20 metre uzaklıktaki üst geçidi kullanmayıp, yoldan karşıya geçmek istedi. Yunus K. yönetimindeki 07 CAV 54 plakalı otomobil, yola çıkan Efeoğlu'na çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Efeoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Efeoğlu'nun cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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