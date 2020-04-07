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Adana'da uyuşturucu operasyonları: 2 gözaltı

Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 2 kişi gözaltına alındı.

AA07 Nisan 2020 Salı 10:22 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 10:28
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiğini belirledi.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, evin bahçesindeki serada 210 kök Hint keneviri buldu.

Olayla ilgili R.B. (55) gözaltına alındı.

Şüphelinin ifadesinde, uyuşturucu madde kullandığını, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında dışarıya çıkamadığı süreçte kendisine yetecek kadar bahçesine kenevir ektiğini söylediği öne sürüldü.

Ekipler merkez Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'nde de uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen Erkan B'yi (21) gözaltına aldı.

Şüphelinin üzerinde 35 gram esrar, 3 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 1340 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar, adliyeye sevk edildi.

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