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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 15 gözaltı

Adana'da torbacılara yönelik yapılan operasyonda 15 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Asayiş Ekipleri Amirliğinde görevli motorize yunus ekipleri ile Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünün narkotimleri sokakta uyuşturucu satan ve "torbacı" tabir edilen şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda ekipler Barış Mahallesinde bir otomobilin içinde 30 gram bonzai, Dedekorkut Mahallesi Asri Mezarlığı önü D-400 Karayolunda ise yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan 1 otomobilde çeşitli renklerde 409 uyuşturucu veya uyarıcı hap, Gülbahçesi Mahallesi 13188 Sokakta yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan 1 şahıstan satışa hazır vaziyette 18 rulo halinde 96.90 gram skunk ve 2420 lira, Dağlıoğlu Mahallesi Bahçelievler Caddesinde yapılan çalışmalarda şüphe üzerine durdurulan 2 şahıstan 141 şeffaf poşet içerisinde satışa hazır 168 gram skunk elde edildi. 
 
Operasyonlarda 15 kişi gözaltına alındı. Zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

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