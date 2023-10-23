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Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

AA23 Ekim 2023 Pazartesi 10:03 - Güncelleme:
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesindeki Yenibey, Mıdık ve Akkapı mahallelerindeki bazı ikametlere operasyon düzenledi.

Operasyonda 789 gram esrar, 1037 uyuşturucu hap, 117 kök Hint keneviri, 0,99 gram sentetik uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 5 mermi ele geçirildi. Şüpheliler Burhan K, Çağatay Onur D, Ayhan K, Orhan K. ve Muhammed Yusuf K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Burhan K. ve Çağatay Onur D. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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