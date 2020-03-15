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Adana'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Adana'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

AA15 Mart 2020 Pazar 10:12 - Güncelleme: 15 Mart 2020 Pazar 10:12
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki Gülpınar, Yeşilyurt ve Hürriyet ile Yüreğir ilçesindeki Sinanpaşa ve Dedekorkut mahallelerinde belirlediği adreslere uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Ekip, evlerden birinde kadın şüpheli K.B'nin (57) şalvarının cebinde Yeşil reçeteyle satışı yapılan uyuşturucu etkili 14 hap ile uyuşturucu satışından elde edildiğini değerlendirdiği 2 bin 355 lira buldu.

Operasyon kapsamında, diğer adreslerde 495 gram sentetik uyuşturucu ile 8 uyuşturucu hap daha ele geçiren ekipler, zanlılar S.G. (21), T.Ç. (30), A.A. (32), S.B. (29), E.Y. (19) ve E.B'yi (20) de gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 7 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan S.G, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı, nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan K.B, T.Ç, A.A. ve S.B. tutuklandı, E.Y. ve E.B. ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

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