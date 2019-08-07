29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5068
  • 6,1738
  • 260.694
  • 99583.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Adana'da uyuşturucu operasyonu: 40 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da aracında ve evinde 40 bin uyuşturucu hap ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığından şüphelendiği Volkan B'nin (21) kullandığı aracı takibe alıp merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi'nde durdurdu.

Narkotik dedektör köpekle yapılan aramada aracın bagaj kapağında iki pakette çok uyuşturucu hap bulundu.

Şüphelinin Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'ndeki evinde yapılan aramada da yatak odasındaki bazanın içinde 6 pakette uyuşturucu hap ele geçirildi. El konan 8 pakette toplam 40 bin uyuşturucu hap olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan Volkan B, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Şişli´de güpegündüz dehşet: Onlarca kişinin önünde bıçaklayıp kaçtı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram boyunca ücretsiz

Resmi Gazete'de yayımlandı: Bayram boyunca ücretsiz

Stopere Zanka aşısı

Stopere Zanka aşısı

Tasarruf otoyolu 

Tasarruf otoyolu 

Yeni Zelanda’dan NATO’ya ret

Yeni Zelanda’dan NATO’ya ret

Türkiye ile Rusya arasındaki yeni dönem bugün başladı

Türkiye ile Rusya arasındaki yeni dönem bugün başladı

Fırat’ın doğusunda nefesler tutuldu: Türkiye'den emir bekliyorlar

Fırat’ın doğusunda nefesler tutuldu: Türkiye'den emir bekliyorlar

'Dünyanın en büyük papağanının' kalıntıları bulundu

'Dünyanın en büyük papağanının' kalıntıları bulundu

Polisten kaçarken çaya düştü, ayağını kırdı

Polisten kaçarken çaya düştü, ayağını kırdı
 

POPÜLER HABERLER

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Kağıthane´de camiyi kundaklayan zihinsel engelli şüpheli, serbest bırakıldı

Konut kazısı sırasında çıktı! 7,5 milyon yıllık...

Konut kazısı sırasında çıktı! 7,5 milyon yıllık...

Askerliğini uzatan ne kadar maaş alacak?

Askerliğini uzatan ne kadar maaş alacak?

Sosyal medyada görenleri güldüren paylaşımlar

Sosyal medyada görenleri güldüren paylaşımlar

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA