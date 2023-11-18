İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Kasım 2023 Cumartesi / 6 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,4209
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Adana'da uyuşturucu operasyonu

Adana'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

AA18 Kasım 2023 Cumartesi 09:53 - Güncelleme:
Adana'da uyuşturucu operasyonu
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğu belirlenen Seyhan ilçesi Yeşilyuva ve Ova mahallesindeki ikametlere operasyon düzenledi.

Adreslerde 16,78 gram sentetik uyuşturucu ile 14 uyuşturucu etkili hap ele geçirildi.

Polis ekipleri, şüpheliler Ulaş Ü, Semih Ç, Süleyman Ö. ve İbrahim S'yi gözaltına alındı.

Ulaş Ü'nün, internet üzerinden yayınlanan bazı dizilerde rol aldığı, 2 ay önce de Adana Havalimanı'nda gerçekleşen hırsızlık olayına karıştığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ulaş Ü, Semih Ç. ve İbrahim S. tutuklandı, Süleyman Ö. ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

  • uyuşturucu operasyonu
  • gözaltı
  • tutuklama

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.