İSTANBUL 27°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Eylül 2021 Perşembe / 9 Safer 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4385
  • EURO
    9,981
  • ALTIN
    484.714
  • BIST100
    1423.97
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı
Güncel

Adana'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı

Adana'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 10 zanlı yakalandı.

AA16 Eylül 2021 Perşembe 08:16 - Güncelleme: 16 Eylül 2021 Perşembe 08:16
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı ileri sürülen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Çalışmalar kapsamında ekipler, bazı zanlıların adreslerini tespit etti.

Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda, ekipler, bazı evlere kapıları kırarak girdi.

Ekipler, evlerde arama yaparken, bazı polisler uzun namlulu silahlarla sokak girişlerinde önlem aldı.

Operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheli, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.