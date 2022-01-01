Adana'da uyuşturucu sattıkları iddiasıyla 4 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik merkez Seyhan ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerde, 177 gram sentetik uyuşturucu, 21 gram eroin, yeşil reçeteyle satılan 335 hap, 3 gram esrar, ruhsatsız tabanca ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 978 lira ele geçirildi.
Polis ekipleri, adreslerde 6 zanlıyı gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutukladı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.