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Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12,5 yıl hapis

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçundan yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası ve 25 bin lira adli para cezası verildi.

AA1 Şubat 2023 Çarşamba 10:58 - Güncelleme:
Adana'da uyuşturucu ticareti yapan sanığa 12,5 yıl hapis
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde sokakta uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık O.Y. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık avukatı da duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanığın, polis ekiplerince merkez Seyhan ilçesi Şakirpaşa Mahallesi'nde gece vakti sokakta sigara paketi arasına gizlediği sentetik uyuşturucuyu satarken yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı da dikkate alınarak O.Y'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılması ve mevcut halinin devamına karar verilmesini istedi.

Sanık O.Y, savunmasında, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 12 yıl 6 ay hapis ve 25 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

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