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Adana'da uyuşturucuya geçit yok: 6 tutuklama

Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA24 Haziran 2025 Salı 09:46 - Güncelleme:
Adana'da uyuşturucuya geçit yok: 6 tutuklama
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Adana'da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda yakalanan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışma yaptı. Ekiplerin Seyhan ve Yüreğir ilçelerinde yaptığı çalışmalarda belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda ise 250 gram bonzai, 9 gram metamfetamin, 32,96 gram bonzai hammaddesi, 13 adet sentetik ecza, 13 adet uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve bir miktar kokain ele geçirildi.

Gözaltına alınan 7 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 6'sı tutuklandı, 1'i ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

  • uyuşturucu tacirleri
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