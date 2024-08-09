Adana'da vahşet! Çocuğu cinsel istismarda bulunup öldüren cani, cezaevinden çıktıktan sonra arkadaşını öldürdü

Merkez Seyhan ilçesindeki otogarda değnekçilik yapan arkadaşı Murat Arlı'yı (61) döverek öldürdükten sonra cesedini battaniyeye sarıp drenaj kanalına atan ve 26 Temmuz'da tutuklanan Atilla Cücü'nün (65) 26 yıl önce komşusunun 9 yaşındaki kızı Tuğçe Omita'yı da cinsel istismarda bulunarak öldürdüğü öğrenildi

Cücü'nün, çocuğu öldürdükten sonra yakalanıp tutuklandığı, daha sonra cezaevinden tahliye edildiği belirtildi.

Anne Döne Omita (54), gazetecilere, Atilla Cücü'nün yeni bir cinayet işlediğini haberlerden öğrendiğini, bu durumun kendisini ve aile bireylerini üzdüğünü ifade etti.

Çocuğunun öldürülmesinin ardından ailece sıkıntılı günler yaşadıklarını dile getiren Omita, şunları kaydetti:

"Atilla Cücü benim kızımı öldürmüştü. Sigara al demiş kızıma sigara aldıktan sonra kızıma cinsel istismarda bulunmuş. Daha sonra da boğup kanalizasyon kuyusuna atmış. Kızımın cesedi çürümüş bir şekilde çıktı. Allah kimsenin başına vermesin."

Yakalandıktan 3 ay sonra Atilla Cücü'nün cezaevinde öldürüldüğü yönünde haber aldığını belirten Omita, cinayetten 26 sene sonra haberlerde Cücü'nün fotoğrafını görünce şok olduğunu dile getirdi.

Bir anne olarak çok zor günler yaşadığını vurgulayan Omita, "Bu adamın içeride çürümesini istedim. Benim canım yandı başkasının canı yanmasın. Bu adamın cezaevinden hiç çıkmaması lazım. Bir daha çıkar, bir can daha yakar. Tek ricam, bu adam bırakılmasın." diye konuştu.

Atilla Cücü'nün fotoğrafını gördükten sonra gözüne uyku girmediğini kaydeden Omita, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Benim kızım küçüktü, büyümesi, gelinliği ve evlenmesi vardı. Okulda belki bir hakim bir savcı olabilirdi. Diğer kızlarım gibi evlenip çocukları olabilirdi. Ama kızımı yer altına koydu. Kızımın saçını bile göremedim. Kızım kefene sarılamadı bile."

Omita, bir kızının evde yatağa bağımlı halde hastalıkla mücadele ettiğini belirterek, "Bu kızım iyi olsun dedim maalesef olmadı. Kiracılık, yoksulluk, evim yandı geldikçe geldi darbe. Kızımın bir mamasını bile alamayacak duruma geldim. Kiramı ödeyemiyorum 5 aylık kiram birikti." dedi.

Otogarda değnekçilik yapan Murat Arlı'nın 16 Aralık 2023'te kaybolması üzerine ailesi durumu polise bildirmişti.

Karataş ilçesi Tabaklar Mahallesi'ndeki sahilde 10 Mart'ta battaniyeye sarılı bir erkek cesedi bulunması üzerine cesedin kayıp Murat Arlı'ya ait olabileceği değerlendirilerek oğlundan DNA örneği alınmıştı.

Yapılan testin ardından cesedin Murat Arlı'ya ait olduğu belirlenmiş, soruşturmayı derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaklaşık 4 aylık teknik ve fiziki takiple Arlı'nın cep telefonunun Kars'ta kullanıldığını tespit etmişti.

Telefonun Arlı'nın otogarda birlikte kaldığı Atilla Cücü'nün oğlu tarafından kullanıldığını belirleyen ekipler, telefonun Atilla Cücü tarafından kargoyla Kars'a gönderildiğini saptamıştı.

Bunun üzerine Adana ve Kars'ta düzenlenen operasyonla 5 şüpheli yakalanmış, gözaltına alınanlar arasındaki Atilla Cücü'nün, sorgusunda, "Kaldığımız yerde bir anlık öfkeyle arkadaşımı darbederek öldürdüm. Daha sonra cesedi battaniyeye sardım ve motosikletimle drenaj kanalına attım." dediği öğrenilmişti.

Şüpheliler 26 Temmuz'da adliyeye sevk edilmiş, Atilla Cücü tutuklanmış, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.