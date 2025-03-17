Adana'da yakalanan uyuşturucu satıcısına 10 yıl 6 ay hapis

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Mükerrem D. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, sanık avukatı ise salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 3 Mart 2024'te Dağlıoğlu Mahallesi'ndeki evinde poşet içine gizlediği 32,16 gram uyuşturucuyu satarken polis ekiplerince yakalanan sanığın benzer suçlardan kaydının olduğunu belirtti.

Adreste hassas terazi ve uyuşturucu paketleme malzemesi ele geçirildiğini kaydeden savcı, Mükerrem D'nin "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık Mükerrem D. savunmasında hakkındaki suçlamaları reddederek, tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 10 yıl 6 ay hapis ve 21 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.