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Adana'da yakınlarının ulaşamadığı çift ölü bulundu

Adana'da, Adil (65) ve Elif (60) Genç çiftine telefonla ulaşamayan yakınları, evlerine gitti. Bacadan duman çıktığını gören yakınlarının ihbarıyla eve gelen ekipler, çiftin cansız bedenleriyle karşılaşırken, karbonmonoksit zehirlenmesi ihtimali değerlendiriliyor.

DHA20 Kasım 2021 Cumartesi 12:49 - Güncelleme: 20 Kasım 2021 Cumartesi 12:49
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Olay, sabah saatlerinde Yüreğir ilçesi Akıncılar Mahallesi 3954 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Adil ve Elif Genç çiftine telefonla ulaşamayan yakınları, evlerine gitti. Çiftin evinin bacasından duman çıktığını gören yakınları, polise ihbarda bulunup, zehirlenmiş olabilecekleri şüphesiyle kapının kilidini kırıp, içeri girdi. Eve giren yakınları ve ekipler, çiftin cansız bedeniyle karşılaştı. Polis ekipleri, inceleme başlattı. Çiftin, evdeki soba nedeniyle karbonmonoksitten zehirlendiği ihtimali üzerinde duruluyor.

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