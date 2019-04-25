Adana'da yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Sümer Mahallesi'ndeki bir apartmanın üçüncü katında yalnız yaşadığı belirtilen Hülya Hanay'dan (45) haber alamayan yakınları, komşularını telefonla arayarak evi kontrol etmelerini istedi.

Komşularının dairenin zilini çalmasına rağmen kapıyı açan olmayınca durum polise bildirildi.

Adrese gelen polis ekipleri, yük taşıma asansörüyle girdikleri dairede, Hanay'ı yatak odasının balkonunda yerde hareketsiz buldu.

Adrese çağrılan sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının öldüğünü belirledi.

Yapılan ön incelemede kadının vücudunda darp ya da yara izine rastlanmadığı öğrenildi.

Kadının cesedi, incelemelerin ardından otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Esnaf Necdet Çikoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, hayatını kaybeden Hülya Hanay’ın en son annesiyle telefonla görüştüğünü öğrendiklerini belirterek, "Anne, kızıyla olan telefon görüşmesinin bir anda kesilmesi üzerine yeniden aramış ama ulaşamamış. Komşularını arayıp evi kontrol etmelerini istemiş. Kapıyı açan olmayınca durum polise bildirildi." ifadesini kullandı.