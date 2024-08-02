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Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü!

Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, Kozan ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale için su almaya çalışırken kaza kırıma uğrayan helikopterdeki 5 personelin kurtulduğunu bildirdi. Konu hakkında açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 'Çok şükür helikopterde görev yapan beş personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır' ifadelerini kullandı.

AA2 Ağustos 2024 Cuma 17:13 - Güncelleme:
Adana'da yangın söndürme helikopteri düştü!
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Köşger, AA muhabirine, Kızlarsekisi Mahallesi'ndeki orman yangınına müdahale için 2 helikopterin havalandığını söyledi.

Helikopterlerden birinin kaza kırıma uğradığını belirten Köşger, "Helikopter maalesef su alım sırasında kaza kırıma uğradı. Helikopterdeki 5 personel kurtulmuş vaziyette sadece helikopter suya düştü. Personelin sağlık durumuyla ilgili sıkıntı yok." dedi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şu ifadeleri kullandı:

Adana'nın Kozan ilçesindeki orman yangınını söndürmek için müdahalede bulunan Orman Genel Müdürlüğümüz tarafından kullanılan helikopterimiz Gökdere Barajı'ndan su aldığı esnada kırıma uğramıştır.

Çok şükür helikopterde görev yapan beş personelimiz sağlıklı şekilde kurtarılmıştır.

Fedakâr mürettabatımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, orman yangınlarıyla mücadele eden Orman Teşkilatımıza, destek veren bütün kurumlarımıza ve personellerine teşekkür ediyorum.

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