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Adana'da yangın söndürme uçağı düştü, 2 pilot yaralandı

Adana'da yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu 2 pilot yaralandı. Olaya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı 'Adana'nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı'ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Çok şükür uçakta görevli iki pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur' dedi.

IHA19 Haziran 2025 Perşembe 15:03 - Güncelleme:
Adana'da yangın söndürme uçağı düştü, 2 pilot yaralandı
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Adana'da yangın söndürme uçağı göle düştü. Pilotun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Merkez Çukurova ilçesi Salbaş Mahallesi Fadıl Köy mevkiinde orman yangını çıktı. Dumanları fark edenler durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi. Merkez bölgeye ormana bağlı ekipleri sevk etti. Arazöz, su tankı ve orman işçilerinin sevk edildiği orman yangınının büyümemesi için havadan da takviye sağlandı. Bölgeye yangın söndürme helikopterinin yanı sıra bir adet de yangın söndürme uçağı gönderildi.

Seyhan Baraj Gölü'nden su alan yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle düştü. Göle düşen uçağın pilotunun, yangın söndürme helikopteri pilotuna "Uçağım göle düştü, durumu iyi, beni alın" mesajı attığı öğrenildi.

Bölgeye çok sayıda ekibin sevk edildiği öğrenildi.

BAKAN YUMAKLI: ÇOK ŞÜKÜR UÇAKTA GÖREVLİ İKİ PİLOTUMUZ SAĞ OLARAK KURTULMUŞTUR.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı konuya ilişkin sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Adana'nın Çukurova ilçesinde kırsal alanda başlayıp, ormana sirayet eden yangına müdahale eden bir yangın söndürme uçağımız, Seyhan Barajı'ndan su alımı yaparken henüz bilinmeyen bir nedenle kırıma uğramıştır. Çok şükür uçakta görevli iki pilotumuz sağ olarak kurtulmuştur. Yeşil Vatanımızı canı pahasına koruyan arkadaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.

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