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Güncel

Adana'da yapılan operasyonda 19 tabanca ele geçirildi

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde bir evde ruhsatsız 19 tabanca ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

AA16 Ekim 2023 Pazartesi 09:58 - Güncelleme:
Adana'da yapılan operasyonda 19 tabanca ele geçirildi
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışmayla Şakirpaşa Mahallesi'ndeki bir evde çok sayıda ruhsatsız silah bulunduğu bilgisine ulaştı.

Adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramalarda evin odunluk bölümündeki bir kolide ekmek bulunan poşetin altında ruhsatsız 19 tabanca buldu.

Bunun üzerine evdeki şüpheli S.O. (27) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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