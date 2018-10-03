Adana'da yapılan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi tutuklandı Adana'nın Kozan ilçesinde, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.