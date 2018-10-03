Adana'da yapılan yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonunda 8 kişi tutuklandı
Adana'nın Kozan ilçesinde, yasa dışı bahis ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
- AA
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kozan Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, ilçedeki 15 eve eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda, yasa dışı bahis oynattıkları ve bilişim sistemlerini kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 10 zanlı gözaltına alındı.
Adreslerde yapılan aramalarda bulunan bilgisayar ve cep telefonlarına el konuldu.
Emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Operasyon kapsamında 5 şüphelinin daha arandığı öğrenildi.
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