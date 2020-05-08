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Adana'da yargılanan FETÖ sanığına 6 yıl 3 ay hapis verildi

Adana'da FETÖ/PDY'ye yönelik davada 'silahlı terör örgütüne' üye olma suçundan yargılanan farklı meslek gruplarına mensup 3 sanıktan biri, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA08 Mayıs 2020 Cuma 17:14 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 17:14
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13. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar A.A, S.H. ve R.Ö. ile avukatları katıldı.

Sanık A.A. savunmasında, ByLock kullanıcısı olmadığını ileri sürerek, "Hakkımdaki iddiaları kabul etmiyorum. FETÖ/PDY üyesi değilim. Örgütsel bir konumum yoktur, beraatimi talep ederim." dedi.

Diğer sanıklar da terör örgütü üyesi olmadıklarını ifade ederek, beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise esas hakkındaki mütalaasında, dosya kapsamındaki mevcut delil durumu dikkate alınarak sanık A.A'nın cezalandırılması, diğer sanıkların ise yüklenen suçun sanıklar tarafından işlendiğinin sabit olmaması gerekçesiyle beraatlerine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti de A.A'yı, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı, diğer sanıkların ise beraatine karar verdi.

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