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Adana'da yasa dışı bahis operasyonunda 7 kişi daha tutuklandı

Adana merkezli 11 ilde, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 111 şüpheliden 7'si daha tutuklandı.

  • İHA
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 Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı öne sürülen şahıslar olduğunu belirledi.
 
Polis savcılıktan alınan izinle 6 ay boyunca suç örgütünün elemanlarını takip etti. Yapılan takipte çete liderinin Şırnak'ın Silopi ilçesinde yaşayan Riber O. olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) üzerinden Türkiye'de 11 ilde yasa dışı bahis oynattığını, Adana'da 3 kardeşinin işi organize ettiğini belirledi. Polis bu tespitlerin ardından operasyon için düğmeye bastı. 800 polis eş zamanlı olarak gözaltı kararı verilen 146 şüphelinin yakalanması için operasyon düzenledi. Adana merkezli İstanbul, Mersin, İzmir, Aydın, Şırnak, Antalya, Gaziantep, Çanakkale, Adıyaman ve Konya illerinde bulunan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı baskın yapıldı. Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyonda 111 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere ait cep telefonları, bilgisayar ve tabletlere incelenmek üzere el konuldu.
 
 Yapılan incelemede bahis çetesinin, 2 bin 742 hesap üzerinden bugüne kadar 30 milyon 240 bin liralık para hareketi olduğu tespit edildi. Ayrıca gözaltına alınanların bahisten elde ettikleri değerlendirilen 753 bin 500 lira, 2 milyon 155 bin lira değerinde 21 lüks otomobil ve 34 milyon 911 liralık gayrimenkule el kondu. Ekipler bu malların yasa dışı bahisten elde edildiğini saptadı. Bahis çetesinin ise liderliğini yapan Riber O.'nun (44) KKTC'de ofis kiraladığı ve şebekeyi buradan yönettiği anlaşıldı. Riber O.'nun hesaplarını kullandığı kişilere 5 bin lira ödeme yaptığı, 1 kişinin de farklı bankalarda 7-8 hesabı olduğu öğrenildi. Ekipler çetenin 400 hesabı aktif olarak kullandığını saptadı. Bu hesaplara ise bloke kondu.
 
Gözaltına alınan şüphelilerden 41 kişi daha adliyeye sevk edildi. Bu kişilerden 7'si tutuklanırken 30'u adli kontrol şartıyla 34'ü tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Daha önce de adliyeye sevk olan 35 kişiden 11'i tutuklanmış 20'si adli kontrol şartıyla olmak üzere 24 kişi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. Geriye kalan çete lideriyle birlikte 35 şüphelinin ise bugün adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.  

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