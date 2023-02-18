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Adana'da yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 13'e çıktı

Adana'da depremde yıkılan binalardaki yapım kusurlarıyla ilgili soruşturmada tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

IHA18 Şubat 2023 Cumartesi 09:13 - Güncelleme:
Adana'da yıkılan binalarla ilgili tutuklananların sayısı 13'e çıktı
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Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kentteki Mete, Sami Bey, Ekim, Alpargün, Belük, Sinem, Tutar Yapı, Zeray, İhsan Bayram, Özgür ve Kubilay apartmanlarının "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkılmasıyla ilgili soruşturmada, hakkında gözaltı kararı verilen Muzaffer M. de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Böylece, soruşturmada tutuklananların sayısı 13'e yükseldi.

Adana'da, depremde yıkılan bazı binalara ilişkin yürütülen soruşturmada, 13 Şubat'ta 1, 14 Şubat'ta 5, 16 Şubat'ta 6 şüpheli tutuklanmıştı.

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