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Adana'da yılbaşı öncesi hava destekli asayiş uygulaması

Adana'da yılbaşının yaklaşması nedeniyle kent genelinde bin polisin katılımıyla hava destekli 'Adana Huzur ve Güven Uygulaması - 12' yapıldı, çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi yakaladı.

  • DHA
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Yılbaşına huzur ve güvenli girilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamada bin polis ve 4 narkotik köpeği görev alırken, helikopterle de havadan destek verildi.
 
Kentin 20 farklı noktasında sabit önleyici kontroller yapılırken, umuma açık mekanlar arandı. 5 bin 780 kişinin GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulaması yapan ekipler, çeşitli suçlardan aranan 18 kişiyi yakaladı. Kontrolü yapılan 4 bin 85 araçtan 2'si trafikten men edilirken, 66 araca da toplam 46 bin 700 lira para cezası uygulandı. Adli ve idari işlem yapılan 14 kişiye ise 15 bin 540 lira para cezası uygulandı.  
 
Ayrıca uygulama genelinde 11 adet ruhsatsız tabanca, 9 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet kurusıkı tabanca, 7 adet kesici-delici alet, 350 paket gümrük kaçağı sigara, 12 adet ecstasy cinsi uyuşturucu hap ve 34 gram esrarın ele geçirildiği bildirildi. Asayiş uygulaması gece yarısına kadar devam etti. 

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