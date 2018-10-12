Adana'da yıldırım isabet eden 81 keçi telef oldu
Adana'nın Kozan ilçesinde yıldırım isabet eden 81 keçi telef oldu.
- AA
Karanebili Mahallesi Yellibelen mevkisinde ağacın altında otlayan küçükbaş hayvanların üzerine yıldırım isabet etti.
Telef olan keçiler, jandarma ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı tespitin ardından iş makinesi yardımıyla gömüldü.
Hayvanların sahibi Ali Acar, keçilerin tamamının telef olduğunu ve devletten yardım beklediğini belirtti.
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