7 Ocak 2026 Çarşamba
Adana'da zehir tacirlerine geçit verilmedi

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde, evinde uyuşturucu satarken yakalanan sanığa 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezası verildi.

7 Ocak 2026 Çarşamba 17:41
Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık A.G. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı, avukatı da salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esasa ilişkin mütalaasında, sanığın 21 Ağustos 2025'te Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde evinde gece saatlerinde poşete gizlediği 15 gram sentetik uyuşturucuyu motosikletle yanına gelen kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, olay tespit ve yakalama tutanağı ile benzer suçlardan sabıkalı olmasının da dikkate alınarak A.G'nin, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan cezalandırılmasını istedi.

Sanık A.G. ise hakkındaki suçlamaları reddederek tahliye ve beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 8 yıl 4 ay hapis ve 83 bin 300 lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

