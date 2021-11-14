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Adana'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde, 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

AA14 Kasım 2021 Pazar 22:03 - Güncelleme: 14 Kasım 2021 Pazar 22:03
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Adana-Pozantı kara yolunda ilerleyen sürücüsü öğrenilemeyen FP 975 yabancı plakalı tır, Cengiz Keçeli idaresindeki otomobil yüklü çekici, Mete Dağlı yönetimindeki 01 ABV 714 plakalı hafif ticari kamyonet ve 42 AGC 979 plakalı slaj yüklü tıra çarptı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hafif ticari kamyonette bulunan Emine Dağlı kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan hafif ticari kamyonet sürücüsü ve aynı araçta bulunan Sabiha Mantar, Rıfkı Mantar ve Cengiz Keçeli 80. Yıl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Araçta sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı.

Kaza nedeniyle yaklaşık iki saat trafiğe kapanan karayolu, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

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