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Adana'daki FETÖ operasyonunda 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi

Adana merkezli 9 ilde FETÖ yapılanmasına yönelik aralarında sözde büyük bölge imamının da olduğu 21 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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Adana Cumhuriyet Başsavcılığının Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında Adana merkezli 9 ilde 1'i sözde büyük bölge imamı olmak üzere 21 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Karar doğrultusunda Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şafak vakti harekete geçti. 9 ilde yapılan operasyonlarda örgütünün gizli haberleşme ağı olan "ByLock"u kullandığı tespit edilen ve örgüt mensuplarından elde edilen dijitallerde ismi bulunanlar tek tek gözaltına alındı. Gözaltına alınan zanlılar, adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Abdullah Ağar, Afrin ve El Bab izlenimlerini 24 TV´ye anlattı

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