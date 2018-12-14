Adana'daki FETÖ/PDY davasında 25 sanığın yargılanmasına devam edildi

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya bazı tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Mahkemede savunma yapan sanık Mustafa Güngör, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini belirterek, ''Bu örgütle irtibatlı vakıf ya da derneklerde üyeliğim yoktur. Hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirinin kaldırılmasını ve beraatimi talep ederim.'' dedi.

Diğer sanıklar da FETÖ/PDY terör örgütü üyesi olmadıklarını belirterek beraatlerine karar verilmesini istedi.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında eksikliklerin giderilmesi yönünde görüş bildirdi.

Mahkeme heyeti sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.