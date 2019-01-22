Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca 18 Ocak'ta başkalarının yerine ehliyet sınavına giren 22 kişi ile bunlarla iş birliği yaptıkları ileri sürülen sürücü kurslarında görevli 15 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti.

Karar doğrultusunda gözaltına alınan 30 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Bir kişi emniyetten salıverilirken, diğer 29 şüpheli sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edildi.

Bu arada gözaltı kararı verilen 7 şüpheliyi yakalamak için çalışmalar sürüyor.