İSTANBUL 13°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,069
  • EURO
    6,5709
  • ALTIN
    309.742
  • BIST100
    119756
Güncel

Adana'daki kaçak muayenehane operasyonu

Adana'da tıbbi aletler ve çok sayıda ilacın ele geçirildiği kaçak muayenehaneye yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriyeli 3 şüpheli için adli kontrol kararı verildi.

AA18 Şubat 2020 Salı10:51 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 10:51

İl Emniyet Müdürlüğü Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro ekiplerince, Mirzaçelebi Mahallesi'nde kaçak muayenehane olarak kullanılan 3 katlı binaya yönelik 2 gün önce gerçekleştirilen operasyonda yakalanan Suriyeli Shadi Alahmad A. (44) ve ona sekreterlik yapan Kafe Şeyh M. (44) ile Muhammet A'nın (36) işlemleri tamamlandı.

Şüphelilerin ifadelerinde, isminin İbrahim olduğunu bildikleri başka bir Suriyelinin hastalara baktığını, kendilerinin ise burada işçi olarak çalıştıklarını söyledikleri iddia edildi.

Adliyeye sevk edilen şüpheliler nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suriyeli bir ailenin yaklaşık 5 ay önce yıllık 8 bin liraya binayı kiraladıktan sonra amacı dışında kullanmaya başladığı öne sürüldü.

Kaçak muayenehanenin faaliyetine son verildiğinden haberi olmayan bazı Suriyeliler ise adrese gelmeye devam etti.

Bu kişiler arasındaki Gül Veli, çocuklarını daha önce tedavi için bu adrese getirdiğini bugün de ilaçlarını almak için geldiğini ve yasa dışı faaliyet gösterdiğinden haberinin olmadığını söyledi.

İmamoğlu, Başkan Erdoğan'ın iş imkanı sağladığı görme engelli işçiyi işten çıkardı

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti
Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

5 istifa daha yolda!
5 istifa daha yolda!

5 istifa daha yolda!

'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz
'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz

'Darbe olasılığı' söylentisi... Bakan Soylu net konuştu: Teşebbüs edeni kimse kurtaramaz
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.