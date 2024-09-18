Adana'daki operasyonda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Dağlıoğlu Mahallesi'nde belirlenen iki eve operasyon düzenledi.

Ekipler, adreslerin birinde damda bulunan odada güvercin kümesinin arkasında beze sarılı kalaşnikof piyade tüfeği, diğer evde de ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ve 39 uyuşturucu etkili hap ele geçirdi.

Gözaltına alınan zanlılar Sergen Ö. ve Emre Ş. Dağlıoğlu Polis Merkezi Amirliği'ne götürüldü.

Zanlılar, işlemlerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

