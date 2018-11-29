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Adana'daki terör örgütü PKK operasyonunda 4 tutuklama

Adana'da bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik yapılan operasyonda 4 kişi tutuklandı.

  • İHA
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Alınan bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik 23 Kasım günü şafak vakti operasyon başlattı. Önceden belirlenen Adana ve Ceyhan'daki 26 adrese özel harekat timlerinin de desteğiyle baskın düzenlendi. Operasyon sırasında polis helikopteri de havadan destek verdi.
 
Operasyonda 14'ü Adana'da olmak üzere 20 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan ve terör örgütüne yardım, yataklık ve finansal destek sağladıkları öne sürülen zanlılardan 6'sı Ceyhan'da çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol ile serbest bırakıldı.
 
Adana'daki 1'i çocuk 14 zanlı ise ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. 1 zanlı savcılıktan serbest kalırken, nöbetçi mahkemeye sevk edilen 13 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 9'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
 

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