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Adana'daki trafik kazasında ağır yaralanan uzman çavuş şehit oldu

Adana'nın Kozan ilçesinde otomobille askeri aracın çarpışması sonucu ağır yaralanan ve yaklaşık bir aydır hastanede tedavi gören Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar şehit oldu.

AA7 Mayıs 2022 Cumartesi 08:56 - Güncelleme:
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Adana-Kozan kara yolu Mansurlu kavşağında 9 Nisan'da 2 askerin şehit olduğu kazada yaralanan, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Dündar, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Şehidin cenazesi, İl Jandarma Komutanlığındaki törenin ardından memleketi Yozgat'a uğurlanacak.

- KAZADA İKİ ASKER ŞEHİT OLMUŞ, 3 ASKER YARALANMIŞTI

Kozan ilçesinde 9 Nisan'daki kazada Jandarma Astsubay Çavuş Burak Şahin ve Uzman Çavuş Yusuf Avan şehit olmuş, 3 asker yaralanmıştı.

Yaralılardan 2'si tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, durumu ağır olan Jandarma Uzman Çavuş Muharrem Efendi Dündar yoğun bakıma alınmıştı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Mustafa Ç. tutuklanmıştı.

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